Le Cercle des Bavards du Bavardou salle de la garenne Les Pechs du Vers
Le Cercle des Bavards du Bavardou salle de la garenne Les Pechs du Vers vendredi 13 février 2026.
Le Cercle des Bavards du Bavardou
salle de la garenne Saint-Cernin Les Pechs du Vers Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 14:30:00
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Joignez vous à nous pour bavarder en toute liberté autour de livres que vous avez aimé.
Joignez vous à nous pour bavarder en toute liberté autour de livres que vous avez aimé.
.
salle de la garenne Saint-Cernin Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 6 80 11 24 25 bavardou@ecomail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for a free chat about books you’ve enjoyed.
L’événement Le Cercle des Bavards du Bavardou Les Pechs du Vers a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Labastide-Murat