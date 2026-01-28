Le Cercle des Bavards du Bavardou salle de la garenne Les Pechs du Vers

Le Cercle des Bavards du Bavardou

salle de la garenne Saint-Cernin Les Pechs du Vers Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 14:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Joignez vous à nous pour bavarder en toute liberté autour de livres que vous avez aimé.

Joignez vous à nous pour bavarder en toute liberté autour de livres que vous avez aimé.

.

salle de la garenne Saint-Cernin Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 6 80 11 24 25 bavardou@ecomail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for a free chat about books you’ve enjoyed.

L’événement Le Cercle des Bavards du Bavardou Les Pechs du Vers a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Labastide-Murat