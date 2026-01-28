Le Cercle des Bavards du Bavardou salle de la garenne Les Pechs du Vers

Le Cercle des Bavards du Bavardou salle de la garenne Les Pechs du Vers vendredi 13 février 2026.

salle de la garenne Saint-Cernin Les Pechs du Vers Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-13 14:30:00
fin : 2026-02-13

2026-02-13

Joignez vous à nous pour bavarder en toute liberté autour de livres que vous avez aimé.

salle de la garenne Saint-Cernin Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 6 80 11 24 25  bavardou@ecomail.fr

English :

Join us for a free chat about books you’ve enjoyed.

