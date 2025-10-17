Le cercle des curieux La fête de la fabrique Theâtre le Péglé Mont-de-Marsan

Le cercle des curieux La fête de la fabrique

Theâtre le Péglé Rue du Commandant Pardailhan Mont-de-Marsan Landes

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Le cercle des curieux (école du spect-acteur) en collaboration avec la compagnie du Théâtre des Lumières invite les spectateurs à échanger leur regard porté sur les spectacles proposés dans la formule Combo Création.

Sous la houlette des comédiens de la compagnie montoise, ce temps où chacun confronte ses impressions sera aussi un temps de découvertes artistiques.

Il sera suivi d’une auberge espagnole pour un moment de partage, d’échanges et de convivialité. .

Theâtre le Péglé Rue du Commandant Pardailhan Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10

