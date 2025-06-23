Le Cercle des Poètes Disparus Gare du Midi Biarritz

Le Cercle des Poètes Disparus

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Pour la première fois en France, le film est adapté au théâtre avec, dans le rôle du magnétique John Keating, Xavier GALLAIS.

Professeur charismatique et iconoclaste, John Keating inspire ses jeunes élèves s’ouvrant à la vie, loin du carcan des conventions qu’incarne leur établissement. Histoire émouvante et contemporaine, la pièce célèbre l’amitié, l’émancipation, la transmission au moment où se dessinent personnalités et destins. Xavier GALLAIS séduit par sa décontraction. Il joue à merveille cet anticonformiste et les six jeunes talents qui l’accompagnent, déjà virtuoses, forment une distribution époustouflante d’énergie. Un tourbillon théâtral de haute volée. Un cri à la vie ! Un cri à la liberté ! Carpe Diem ! Carpe Diem !

Avec ses 6 nominations aux Molières, cette pièce est le succès de l’année dernière ! .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

English : Le Cercle des Poètes Disparus

German : Le Cercle des Poètes Disparus

Italiano :

Espanol : Le Cercle des Poètes Disparus

L’événement Le Cercle des Poètes Disparus Biarritz a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Biarritz