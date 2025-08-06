LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS Carcassonne
LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS Carcassonne mardi 3 février 2026.
LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS
33 Rue Courtejaire Carcassonne Aude
Tarif : 33 – 33 – 48 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03 20:30:00
fin : 2026-02-03
Date(s) :
2026-02-03
Suite à un imprévu, Stéphane Weiss qui jouait le rôle du professeur Keating sera remplacé par Xavier Gallais
Oh Capitaine, mon Capitaine… Cette réplique du Cercle des Poètes Disparus résonne toujours. Pour la première fois en France, le Théâtre Antoine adapte le film, avec dans le rôle du magnétique John Keating, Xavier Gallais. Ce professeur charismatique et iconoclaste inspire ses jeunes élèves s’ouvrant à la vie, loin du carcan des conventions qu’incarne leur établissement. Histoire émouvante et contemporaine, la pièce célèbre l’amitié, l’émancipation, la transmission au moment où se dessinent personnalités et destins. Un cri à la vie ! Un cri à la Liberté ! Carpe Diem ! Carpe Diem !
Durée 1h30
Auteur Tom SCHULMAN (d’après le film produit par Touchstone Picture)
Directeur artistique John DOYLE
Directeur général Jeff GRIFFIN
Adaptation française Gérald SIBLEYRAS
Mise en scène Olivier SOLIVÉRÈS Pierre MARAZIN (Assistant)
Avec Xavier GALLAIS Distribution en cours
.
33 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr
English :
Due to unforeseen circumstances, Stéphane Weiss, playing the role of Professor Keating, will be replaced by Xavier Gallais
Oh Captain, my Captain… This line from Le Cercle des Poètes Disparus still rings true. For the first time in France, Théâtre Antoine adapts the film, starring Xavier Gallais in the role of the magnetic John Keating. This charismatic, iconoclastic teacher inspires his young pupils to open up to life, far from the straitjacket of convention embodied by their school. A moving, contemporary story, the play celebrates friendship, emancipation and transmission as personalities and destinies take shape. A cry for life! A cry for freedom! Carpe Diem! Carpe Diem!
Running time: 1h30
Author: Tom SCHULMAN (based on the film produced by Touchstone Picture)
Art director John DOYLE
General manager Jeff GRIFFIN
French adaptation: Gérald SIBLEYRAS
Director: Olivier SOLIVÉRÈS Pierre MARAZIN (Assistant)
With Xavier GALLAIS Casting in progress
German :
Aufgrund einer unvorhergesehenen Panne wird Stéphane Weiss, der die Rolle des Professors Keating spielte, durch Xavier Gallais ersetzt
Oh Kapitän, mein Kapitän … Diese Zeile aus Der Club der toten Dichter hallt noch immer nach. Zum ersten Mal in Frankreich adaptiert das Théâtre Antoine den Film, wobei Xavier Gallais die Rolle des magnetischen John Keating übernimmt. Dieser charismatische und ikonoklastische Lehrer inspiriert seine jungen Schüler, die sich dem Leben öffnen, weit weg von den Konventionen, die ihre Schule verkörpert. Das Stück ist eine bewegende und zeitgenössische Geschichte, die Freundschaft, Emanzipation und Weitergabe feiert, während sich Persönlichkeiten und Schicksale herausbilden. Ein Schrei nach Leben! Ein Schrei nach Freiheit! Carpe Diem! Carpe Diem!
Dauer: 1,5 Stunden
Autor: Tom SCHULMAN (nach dem von Touchstone Picture produzierten Film)
Künstlerischer Leiter: John DOYLE
Geschäftsführender Direktor: Jeff GRIFFIN
Französische Adaptation: Gérald SIBLEYRAS
Regie: Olivier SOLIVÉRÈS Pierre MARAZIN (Assistent)
Mit Xavier GALLAIS Besetzung in Arbeit
Italiano :
A causa di circostanze impreviste, Stéphane Weiss, che interpretava il ruolo del Professor Keating, sarà sostituito da Xavier Gallais
Oh Capitano, mio Capitano… Questa frase di Le Cercle des Poètes Disparus è ancora vera. Per la prima volta in Francia, il Théâtre Antoine adatta il film con Xavier Gallais nel ruolo del magnetico John Keating. Questo insegnante carismatico e iconoclasta ispira i suoi giovani allievi ad aprirsi alla vita, lontano dalla camicia di forza delle convenzioni della loro scuola. Una storia commovente e contemporanea, che celebra l’amicizia, l’emancipazione e la trasmissione, mentre personalità e destini prendono forma. Un grido di vita! Un grido di libertà! Carpe Diem! Carpe Diem!
Durata: 1h30
Autore: Tom SCHULMAN (basato sul film prodotto da Touchstone Picture)
Direttore artistico: John DOYLE
Direttore generale: Jeff GRIFFIN
Adattamento francese: Gérald SIBLEYRAS
Regia: Olivier SOLIVÉRÈS Pierre MARAZIN (assistente)
Con Xavier GALLAIS Casting in corso
Espanol :
Debido a circunstancias imprevistas, Stéphane Weiss, que interpretaba el papel del profesor Keating, será sustituido por Xavier Gallais
Oh Capitán, mi Capitán… Esta frase de Le Cercle des Poètes Disparus sigue sonando a verdad. Por primera vez en Francia, el Théâtre Antoine adapta la película, protagonizada por Xavier Gallais en el papel del magnético John Keating. Este profesor carismático e iconoclasta inspira a sus jóvenes alumnos a abrirse a la vida, lejos de la camisa de fuerza de las convenciones que es su escuela. La obra, una conmovedora historia contemporánea, celebra la amistad, la emancipación y la transmisión a medida que las personalidades y los destinos van tomando forma. ¡Un grito a la vida! ¡Un grito de libertad! ¡Carpe Diem! ¡Carpe Diem!
Duración: 1h30
Autor: Tom SCHULMAN (basado en la película producida por Touchstone Picture)
Director artístico John DOYLE
Director general Jeff GRIFFIN
Adaptación francesa: Gérald SIBLEYRAS
Dirección: Olivier SOLIVÉRÈS Pierre MARAZIN (Ayudante)
Con Xavier GALLAIS Casting en curso
L’événement LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS Carcassonne a été mis à jour le 2025-08-06 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Carcassonne