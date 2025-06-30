LE CERCLE DES POETES DISPARUS – GARE DU MIDI Biarritz

LE CERCLE DES POETES DISPARUS Début : 2026-02-07 à 20:30. Tarif : – euros.

ENTRACTES ORGANISATIONS EN ACCORD AVEC JEAN MARC DUMONTET PRODUCTIONS PRÉSENTE : LE CERCLE DES POETES DISPARUS« Oh Capitaine, mon Capitaine… » Cette réplique du « Cercle des Poètes Disparus » résonne toujours. Pour la premièrefois en France, le film est adapté au théâtre avec, dans le rôle du magnétique John Keating, Xavier GALLAIS.Professeur charismatique et iconoclaste, John Keating inspire ses jeunes élèves s’ouvrant à la vie, loin du carcan desconventions qu’incarne leur établissement. Histoire émouvante et contemporaine, la pièce célèbre l’amitié, l’émancipation,la transmission au moment où se dessinent personnalités et destins. Xavier GALLAIS séduit par sa décontraction. Il joue àmerveille cet anticonformiste et les six jeunes talents qui l’accompagnent, déjà virtuoses, forment une distributionépoustouflante d’énergie. Un tourbillon théâtral de haute volée. Un cri à la vie ! Un cri à la liberté ! Carpe Diem ! Carpe Diem !Avec ses 6 nominations aux Molières, cette pièce est le succès de l’année dernière ! Jouée à guichets fermés la saisondernière, elle revient à la Gare du Midi pour une représentation supplémentaire exceptionnelle.« Triomphe pour cette histoire magique, drôle et triste. » TÉLÉRAMA – TT« LA pièce du moment ; tous les avis sont unanimes. » – FNAC« Une mise en scène excellente, d’une éblouissante harmonie, aussi bouleversante et drôle que grave. » – LA TRIBUNE

GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz 64