ZENTONE FATBABS YOUTHIE – SALLE DIFF’ART Parthenay

ZENTONE FATBABS YOUTHIE Début : 2025-10-04 à 20:30. Tarif : – euros.

“Quand Zenzile rencontre High Tone : le dub au sommet” Télérama SortirZentone, c’est ça. Un projet qui réunit deux visions du dub, tout en assumant ses contradictions et ses explorations sonores sans limites. Un peu dub, un peu electro, un peu world music. Et en même temps, rien de tout ça vraiment. Né de la fusion entre Zenzile et High Tone, deux piliers de la scène dub française, Zentone est l’incarnation parfaite d’une expérimentation collective.Avant de se retrouver sous ce nom, Zenzile avait déjà parcouru les routes du rock, du jazz et du reggae, tandis que High Tone avait exploré les territoires de l’électronica, du hip-hop et du breakbeat.Mais c’est en 2006 que ces deux groupes unissent leurs forces pour créer ce projet hors norme, en constante réinvention.

SALLE DIFF’ART 15 RUE SALVADOR ALLENDE 79200 Parthenay 79