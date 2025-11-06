LE CERCLE DES POETES DISPARUS – SALLE EURYTHMIE Montauban

LE CERCLE DES POETES DISPARUS – SALLE EURYTHMIE Montauban mercredi 4 février 2026.

LE CERCLE DES POETES DISPARUSOh Capitaine, mon Capitaine… Cette réplique du Cercle des Poètes Disparus résonne toujours. Ce professeur charismatique et iconoclaste inspire ses jeunes élèves s’ouvrant à la vie, loin du carcan des conventions qu’incarne leur établissement. Histoire émouvante et intemporelle, la pièce célèbre l’amitié, l’émancipation, la transmission aux âges où se dessinent personnalités et destins.

SALLE EURYTHMIE RUE SALVADOR ALLENDE 82000 Montauban 82