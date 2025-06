Le Cercle des poètes disparus Théâtre de la Fleuriaye Carquefou 21 janvier 2026 20:45

« Carpe diem ! » Quel magnifique cri de vie et de liberté pour la réouverture d’un théâtre et célébrer ainsi le pouvoir de la poésie et de l’art. Avec exaltation, Xavier Gallais reprend cette expression sur scène, incarnant le mythique professeur du Cercle des poètes disparus.César du meilleur long-métrage étranger en 1991, le film raconte l’histoire d’un groupe d’adolescents de bonne famille, pensionnaires d’une académie aux méthodes traditionalistes.Leur vie studieuse se trouve bouleversée par l’arrivée de John Keating, enseignant excentrique, qui veut faire d’eux des libres penseurs, capables d’écouter leurs désirs profonds. Trois décennies plus tard, l’émotion suscitée par cette quête d’émancipation opère toujours, cette fois-ci au théâtre.« Saisissez les opportunités, faites de votre vie un chef-d’œuvre, pensez par vous-même, requestionnez vos certitudes, soyez libre » enjoint un Xavier Gallais vibrant et allumant la flamme chez ses jeunes étudiants, interprétés par des comédiens à l’énergie débordante. Molières 2024 de la Mise en scène du Théâtre privéÀ partir de 12 ans

Théâtre de la Fleuriaye Carquefou

