Le Cercle des Poètes Disparus – Xavier Gallais Le Pin Galant Mérignac

GÉNÉRAL : 46 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 40 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 € / SCOLAIRES : 10 €

Début : 2026-02-06T20:30:00 – 2026-02-06T21:30:00

Fin : 2026-02-06T20:30:00 – 2026-02-06T21:30:00

« Oh Capitaine, mon Capitaine… »

Cette réplique du « Cercle des Poètes Disparus » résonne toujours. Pour la première fois en France le film est adapté au théâtre avec, dans le rôle du magnétique John Keating, Stéphane Freiss.

Professeur charismatique et iconoclaste, John Keating inspire ses jeunes élèves s’ouvrant à la vie, loin du carcan des conventions qu’incarne leur établissement.

Histoire émouvante et contemporaine, la pièce célèbre l’amitié, l’émancipation, la transmission au moment où se dessinent personnalités et destins.

Stéphane Freiss séduit par sa décontraction. Il joue à merveille cet anticonformiste et les six jeunes talents, déjà virtuoses, qui l’accompagnent forment une distribution époustouﬂante d’énergie. Un tourbillon théâtral de haute volée.

Un cri à la vie ! Un cri à la liberté ! Carpe Diem ! Carpe Diem !

« Vif, séduisant, brillant, Stéphane Freiss dégage en scène son charisme. Ses étudiants ont eux aussi humour et talent. Triomphe dans la salle pour cette histoire magique, drôle et triste. » TÉLÉRAMA

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.forumsirius.net/orion/mge.phtml?spec=2783 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Louis JOSSE