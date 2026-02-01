Le Cercle des voyageurs au Kerfany Irlande Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer

Le Cercle des voyageurs au Kerfany Irlande

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer Finistère

23 février 2026 20:30

22:30



Soirée en présence du réalisateur Jean-Luc Diquélou

Projection du documentaire

Irlande, carrément à l’Ouest

Durée 90 minutes

L’Irlande, c’est avant tout une beauté sauvage, un roc sur lequel se brisent les vagues de l’océan ; une terre où l’eau, la pierre et la tourbe ont profondément façonné le paysage. Le visiteur reste sous le charme de ses habitants qui clament toujours haut et fort leur identité nationale et culturelle. Le Connemara, Dingle, les falaises de Moher, la Chaussée des Géants, la St-Patrick…, des mots qui résonnent dans nos têtes. L’Irlande voyage dans nos cœurs, par la magie des décors, dans la façon qu’ont les Irlandais de faire la fête dans les pubs obscurs et enfiévrés, dans des flots de mousse brune et le chant des violons. La Wild Atlantic Way est la route côtière qui va de Cork (au sud de l’Irlande) jusqu’à la frontière d’Irlande Nord. Un parcours de 2500 km qu’a choisi d’entamer Jean-Luc Diquélou à vélo. Il ira ainsi à la rencontre des Irlandais et aura l’occasion de partager leur quotidien, de mieux comprendre l’évolution de ce pays qu’il fréquente depuis longtemps. .

