Le cercle des voyageurs Galice Ciné-conférence au cinéma le Kerfany Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2025-09-29 14:30:00

fin : 2025-09-29 16:30:00

2025-09-29

Le cercle des voyageurs Ciné-conférence au cinéma le Kerfany en présence des réalisateurs Michèle et Jean Meuris

GALICE labeur, ferveur et traditions

Durée 90 minutes

Une autre Espagne, sans corrida ni flamenco. Une région autonome, et une langue, le Gallego, qui s’est imposée à côté du castillan national.

Au Nord et à l’Ouest une terre côtière de roches et de sable fin. Vents et tempêtes de l’ Atlantique ont sculpté les falaises et les Rias.

A l’Est une terre où prédomine le vert, végétation luxuriante des forêts de chêne et de châtaignier. Villages aux maisons cylindriques, pierres et toits de paille, qui s’inscrivent dans une tradition architecturale d’avant l’époque romaine, dans une Galice celtique dite des Castros .

Au Sud les rivières Sil et Miño ont creusé des canyons d’une grande beauté. La Ribeira Sacra, une terre généreuse de vignes et châtaigniers.

Toute la Galice est belle, plus encore l’accueil des galiciens, fiers de leur passé, de leurs traditions encore empreintes de rites préchrétiens. Passion dans la pratique d’un métier qui a du sens, d’un folklore qui les unit dans leur singularité.

Quant aux chemins vers Santiago de Compostelle, ils ne désemplissent pas de pèlerins venus du monde entier.

Le film voyage entre passé et présent à la rencontre d’une terre et surtout d’une communauté d’hommes et de femmes au caractère fort.

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 65 88

