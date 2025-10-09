Le Cercle des Voyageurs « GALICE labeur, ferveur et traditions » Salle du Cinéma Sainte-Barbe Roscoff

Le Cercle des Voyageurs « GALICE labeur, ferveur et traditions » Salle du Cinéma Sainte-Barbe Roscoff jeudi 9 octobre 2025.

Salle du Cinéma Sainte-Barbe 16, rue Yan’Dargent Roscoff Finistère

Début : 2025-10-09 14:30:00

Roscoff, cycle de ciné-docs, récit de voyage Le Cercle des Voyageurs « Galice labeur, ferveur et traditions », en présence des réalisateurs

Michèle et Jean Meuris

Une autre Espagne, sans corrida ni flamenco. Une région autonome, et une langue, le Gallego, qui s’est imposée à côté du castillan national.

Le film voyage entre passé et présent à la rencontre d’une terre et surtout d’une communauté d’hommes et de femmes au caractère fort.

Durée 90 min. .

Salle du Cinéma Sainte-Barbe 16, rue Yan’Dargent Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 16 95 89 77

