Le Cercle fête la Saint-Patrick Rue Carnot Saint-Symphorien

Le Cercle fête la Saint-Patrick

Rue Carnot Cercle Ouvrier Saint-Symphorien Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

AU PROGRAMME

Fish’n chips

Bière irlandaise

Ambiance irlandaise

Si vous le pouvez, habillez vous dans l’ambiance irlandaise .

Rue Carnot Cercle Ouvrier Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 71 63 cercleouvrier33113@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Cercle fête la Saint-Patrick

L’événement Le Cercle fête la Saint-Patrick Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-03-09 par La Gironde du Sud