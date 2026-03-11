Le Cercle fête la Saint-Patrick Rue Carnot Saint-Symphorien

Le Cercle fête la Saint-Patrick Cercle Ouvrier Saint-Symphorien 2026-03-20

Le Cercle fête la Saint-Patrick Rue Carnot Saint-Symphorien vendredi 20 mars 2026.

Le Cercle fête la Saint-Patrick

Rue Carnot Cercle Ouvrier Saint-Symphorien Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20

Date(s) :
2026-03-20

AU PROGRAMME

Fish’n chips
Bière irlandaise

Ambiance irlandaise
Si vous le pouvez, habillez vous dans l’ambiance irlandaise   .

Rue Carnot Cercle Ouvrier Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 71 63  cercleouvrier33113@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Cercle fête la Saint-Patrick

L’événement Le Cercle fête la Saint-Patrick Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-03-09 par La Gironde du Sud

Prochains événements à Saint-Symphorien