Le cercle interdit, le labyrinthe The Dark Dreams Paris Montreuil

Le cercle interdit, le labyrinthe The Dark Dreams Paris Montreuil mercredi 8 octobre 2025.

Certains lieux appellent, sans que l’on sache pourquoi.

Certains songes guident, sans qu’on puisse les expliquer.

Si vous franchissez nos portes, c’est que vous avez déjà été choisi.

À Paris, le Cercle vous attend.

Un parcours initiatique, où chaque silence résonne comme une épreuve.

Une invitation énigmatique : devenir Aspirant de la Loge.

Adeptes de sensations fortes et de grands frissons, arpentez le plus grand manoir hanté d’Europe ! Un show immersif de 1200m2 remplit de créatures en tout genre.

Préparez vous à des rencontres que vous souhaiterez n’avoir jamais faites et ce plongés dans le noir complet !

Vous allez découvrir que la pénombre est parfois plus rassurante que ce qu’elle cache.

Saurez-vous écouter la voix qui vous attire ici ?

Ou bien comprendrez-vous trop tard que le seuil franchi ne se referme pas ?

Une expérience totalement immersive et interactive avec des comédiens hors normes où vous serez plus que de simples visiteurs …

Votre session est totalement privative : vous et vos coéquipiers (de 2 à 12 personnes) vivrez vos pires cauchemars.

Durée de l’aventure: entre 45 minutes et 1h00

*prévoir une tenue que vous pouvez salir et abîmer

* Les sessions du 31 Octobre et du 1er Novembre ne seront pas privatives.

Plongez dans le scénario spécial Halloween 2025 à The Dark Dreams Paris avec « Le Cercle Interdit ». L’histoire : un quatrain inédit de Nostradamus est exhumé dans un ancien couvent, il parle d’un rituel obscur et d’un seuil irréversible. L’Ordre des Égarés, société secrète née de ces vers, n’a jamais cessé de hanter l’imaginaire…

Du mercredi 08 octobre 2025 au dimanche 02 novembre 2025 :

payant

66 euros

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-08T02:00:00+02:00

fin : 2025-11-03T00:59:59+01:00

Date(s) :

The Dark Dreams Paris 63 Rue de la Fraternité 93100 Montreuil