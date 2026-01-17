Le cercle mélomane à la bibliothèque jazz Sarrebourg

Le cercle mélomane à la bibliothèque jazz

Bibliothèque municipale Pierre Messmer Sarrebourg Moselle

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-27 19:00:00

fin : 2026-02-27 22:00:00

2026-02-27

Venez partager avec nous vos morceaux préférés de jazz. Entrée gratuite, inscription conseillée.Tout public

Bibliothèque municipale Pierre Messmer Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 28 52 sarrebourg.bibliotheque@wanadoo.fr

English:

Come and share your favorite jazz tunes with us. Free admission, registration recommended.

