Le cercle mélomane à la bibliothèque jazz Sarrebourg

Bibliothèque municipale Pierre Messmer Sarrebourg Moselle

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-27 19:00:00
fin : 2026-02-27 22:00:00

2026-02-27

Venez partager avec nous vos morceaux préférés de jazz. Entrée gratuite, inscription conseillée.Tout public
Bibliothèque municipale Pierre Messmer Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 28 52  sarrebourg.bibliotheque@wanadoo.fr

English :

Come and share your favorite jazz tunes with us. Free admission, registration recommended.

