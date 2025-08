LE CERCLE NAUTIQUE FÊTE SES 10 ANS Banyuls-sur-Mer

LE CERCLE NAUTIQUE FÊTE SES 10 ANS Banyuls-sur-Mer mardi 5 août 2025.

LE CERCLE NAUTIQUE FÊTE SES 10 ANS

Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Début : 2025-08-05 17:00:00

2025-08-05

Pour célébrer cet anniversaire, le CNB vous propose un programme de festivités tout au long de l’été.

Première escale une conférence-débat exceptionnelle avec Antoine CORNIC, skipper classé du Vendée Globe 2024.

English :

To celebrate this anniversary, the CNB is offering a program of festivities throughout the summer.

First stop: an exceptional conference-debate with Antoine CORNIC, ranked skipper of the Vendée Globe 2024.

German :

Um dieses Jubiläum zu feiern, bietet der CNB den ganzen Sommer über ein Festprogramm an.

Erster Halt: eine außergewöhnliche Konferenz und Debatte mit Antoine CORNIC, dem klassifizierten Skipper der Vendée Globe 2024.

Italiano :

Per celebrare questo anniversario, il CNB propone un programma di festeggiamenti per tutta l’estate.

Prima tappa: un’eccezionale conferenza-dibattito con Antoine CORNIC, skipper classificato alla Vendée Globe 2024.

Espanol :

Para celebrar este aniversario, el CNB ofrece un programa de festejos durante todo el verano.

Primera parada: una excepcional conferencia-debate con Antoine CORNIC, patrón clasificado en la Vendée Globe 2024.

