Le Cercle Soirée adhésion animée par le groupe Vertigo Landiras samedi 24 janvier 2026.
Landiras Gironde
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
L’association Le Cercle organise une soirée d’adhésion pour l’année 2026 qui est animée par le Groupe Vertigo. Le groupe Vertigo est un groupe de musique local de Landiras. .
Landiras 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 64 71 90 cercledelandiras@gmail.com
