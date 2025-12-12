Le Cercle Soirée adhésion animée par le groupe Vertigo

Landiras Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

L’association Le Cercle organise une soirée d’adhésion pour l’année 2026 qui est animée par le Groupe Vertigo. Le groupe Vertigo est un groupe de musique local de Landiras. .

Landiras 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 64 71 90 cercledelandiras@gmail.com

English : Le Cercle Soirée adhésion animée par le groupe Vertigo

L’événement Le Cercle Soirée adhésion animée par le groupe Vertigo Landiras a été mis à jour le 2025-12-10 par La Gironde du Sud