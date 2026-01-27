Le Cerveau à livre ouvert : apprendre et… désapprendre Bibliothèque Robert Sabatier Paris

Avec :

Stéphanie Daumas,Professeure en Neurosciences à Sorbonne Université. Elle co-dirige l’équipe transdisciplinaire «Neuropharmacologie des VGLUTs » avec Nicolas Pietrancosta (chimiste) au sein du département de Neuroscience Paris Seine. Comportementaliste de formation, ses travaux actuels portent sur l’étude des réseaux glutamatergiques au cours du vieillissement normal ainsi que dans certaines pathologies (addictions, anxiété…).

Richard Lévy, Professeur de neurologie à Sorbonne Université, spécialiste mondial du cortex frontal. Il dirige l’Institut de la mémoire et de la maladie d’Alzheimer et l’Unité de neurologie comportementale à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il est également à la tête du laboratoire FRONTLAB à l’Institut du cerveau (ICM), dont l’objectif est de mieux comprendre les bases cérébrales de comportements volontaires tels que la planification des actions, la créativité et la prise de décision. Il a fait paraître Cortex, aux éditions Albin Michel, finaliste du Grand prix du livre sur le cerveau 2026 qui sera décerné en avril 2026.

Emmanuelle Rigaud, comédienne

Guillaume Texier, journaliste, assurera la modération.

Une signature de l’ouvrage du Pr Richard Lévy, Cortex, paru en septembre 2025 aux éditions Albin Michel sera proposée à l’issue de la rencontre, grâce à la présence de la librairie Le Pied à terre (9 rue Custine, Paris 18e).

Une soirée qui réunira la Professeure Stéphanie Daumas, le Professeur Richard Lévy, auteur de Cortex (éditions Albin Michel), et la comédienne Emmanuelle Rigaud, pour faire dialoguer les neurosciences et la littérature, à l’occasion de la Semaine du cerveau 2026.

Le mardi 17 mars 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Réservation en ligne : billetweb.fr/pro/bibrobertsabatier

À partir du 5 février 2026

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 96 ans.

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris



