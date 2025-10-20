Le cerveau dans tous ses états conférence de l’université ouverte Les Deux-Fays

Salle de la mairie Les Deux-Fays Jura

Début : 2026-04-23 18:30:00

La mémoire normale, l’état modifié de la conscience, les pathologies de la mémoire théorie et essais pratiques.

Conférence proposée par la Communauté de Communes Bresse Haute Seille dans le cadre du Projet de Territoire. .

Salle de la mairie Les Deux-Fays 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 46 80 accueil@bressehauteseille.fr

