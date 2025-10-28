Le Cerveau en Action attention, sensations, communication White Rabbit Rock Bar Marseille 2e Arrondissement

Notre série Ramène ta Science ! reprend du service pour sa 6ème édition en collaboration avec l’Institut de Neurosciences des Systèmes d’AMU.

Comme chaque fois, des jeunes chercheurs auront 15 min pour présenter leurs sujets de thèse avec des séances de questions lors desquelles des bières sont à gagner !



On se retrouve à l’Happy Hour vers 19h afin de se rencontrer avant le début des interventions à 20h et ce jusqu’à 22h.



Les places sont limitées ! Inscription par mail à unpretexte.marseille@gmail.com en précisant la date de l’événement et le nombre d’inscriptions.



Les intervenantes de la soirée



Sofia AVALOS-ALAIS Doctorante à l’INS Le cerveau et ses tuyaux décoder les réseaux de communication neuronaux



Anne MATHIEU Doctorante à l’INS Le cerveau face aux sons comprendre l’équilibre entre attention et distraction



Anita MASLIAH Doctorante au CRMBM IRM quantitative: Au-delà des images, cartographier le cerveau pour mieux suivre ses altérations



Aurore LAPUYADE-AUFOO Doctorante au CRPN La proprioception Un sens qui fait bouger les choses !



Pour soutenir l’association et l’organisation, l’entrée sera à prix libre/prix conscient afin que chacun puisse contribuer selon ses moyens.



N’hésitez pas à parler de cet événement autour de vous et vous pouvez retrouver nos autres événements et des retours sur notre instagram @unpretexte.marseille .

White Rabbit Rock Bar 26 quai de la Joliette, 13002, Marseille Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Our Bring Back Your Science! series is back for its 6th edition, in collaboration with AMU?s Institute of Systems Neuroscience.

German :

Unsere Reihe Ramène ta Science! geht in Zusammenarbeit mit dem Institut de Neurosciences des Systèmes d?AMU in die sechste Runde.

Italiano :

La nostra serie Bring Back Your Science! è tornata per la sua sesta edizione in collaborazione con l’Istituto di Neuroscienze dei Sistemi dell’AMU.

Espanol :

Nuestra serie ¡Devuelve la ciencia! vuelve en su 6ª edición en colaboración con el Instituto de Neurociencia de Sistemas de la UMA.

