Le cerveau magicien Médiathèque métropolitaine d’Istres Istres

Le cerveau magicien Médiathèque métropolitaine d’Istres Istres samedi 4 octobre 2025.

Le cerveau magicien Samedi 4 octobre, 17h00 Médiathèque métropolitaine d’Istres Bouches-du-Rhône

50 personnes maximum. A partir de 11 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T17:00 – 2025-10-04T19:00

Fin : 2025-10-04T17:00 – 2025-10-04T19:00

Et si scientifiques et magiciens travaillaient ensemble pour mieux connaître notre cerveau ?

Ce ne sont pas nos yeux qui voient ou nos oreilles qui entendent mais bien notre cerveau qui traite ces informations sensorielles et construit une représentation de la réalité. Ces représentations du monde peuvent donner naissance à des illusions qui témoignent du fonctionnement complexe de notre cerveau.

Quelles sont ces illusions ? Ces illusions sont-elles conscientes ou inconscientes ? C’est ce que cherche à comprendre le neuroscientifique, c’est ce qu’utilise le magicien.

Jérôme Trouslard, conférencier, tantôt neuroscientifique tantôt magicien,

Vice-Doyen de l’UFR Sciences en charge de la Recherche et de l’International, Faculté des sciences Aix-Marseille Université.

Médiathèque métropolitaine d’Istres av. Radolfzell CEC Les Heures Claires 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 11 24 65 https://www.mediathequeouestprovence.fr/accueil [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 11 24 65 »}] Parking gratuit

Et si scientifiques et magiciens travaillaient ensemble pour mieux connaître notre cerveau ?

Miriam Espacio