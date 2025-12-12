Le cerveau n’aime pas réviser… mais il adore apprendre ! Écuries de Baroja Salle Babieca Anglet

Le cerveau n’aime pas réviser… mais il adore apprendre !

Écuries de Baroja Salle Babieca 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Une conférence pour transformer les révisions en un apprentissage motivant et efficace.

Les élèves découvriront le fonctionnement de la mémoire, comment passer du il faut au j’ai envie , l’impact du numérique sur l’attention ainsi que les méthodes de révision qui ont fait leur preuve.

Raoudha Brini, est docteure en Sciences de l’Éducation et enseignante en école d’ingénieurs depuis plus de 20 ans, spécialiste de la motivation, de l’intelligence collective et des processus d’apprentissage.

Elle partagera des outils concrets, simples et adaptés pour aider chaque élève à apprendre selon son propre rythme et ses propres besoins.

Un rendez-vous accessible, interactif et utile précieux pour préparer les examens avec plus de sérénité.

Réservé aux lycéens. .

