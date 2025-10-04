LE CÉVENOL EXPRESS AU COEUR DES GORGES DE L’ALLIER Langogne

Langogne Lozère

Mesdames et Messieurs, vous prendrez place à bord du Cévenol Express qui vous fera découvrir la magie de la ligne des Cévennes de Clermont-Fd à Nîmes à bord d’un train tracté par la locomotive à vapeur 140 C 27, que vous pourrez admirer en Gare de Langogne le samedi 4 octobre de 12h à 14h.

Un périple sur deux jours au cœur des Gorges de l’Allier et des Cévennes.

Le 4 octobre, premier jour de votre voyage, vous prendrez place à bord d’un train tracté par la locomotive à vapeur 140 C 27 et remorquant quelques voitures de notre rame historique. Ces voitures à compartiments construites entre les années 30 et les années 70 vous permettront de voyager confortablement toute la journée.

Un peu avant 7h, notre train partira de Clermont-Ferrand puis celui-ci débutera son périple, sillonnant le territoire auvergnat. Tout en profitant du petit déjeuner que nous vous offrons, détendez-vous…

Notre train desservira les gares de Vic-le-Comte, Issoire, Arvant, Brioude et Langeac avant de découvrir les Gorges de l’Allier.

Cette rivière a sculpté des paysages majestueux que vous ne pouvez admirer que depuis la voie ferrée.

Il est un peu plus de midi et demi, nous arrivons en gare de Langogne pour une pause de 2h (12h à 14h) ou vous pourrez venir admirer la locomotive à vapeur.

Peu après 14h, après que la locomotive ait elle aussi fait le plein, nous débuterons la descente vers Nîmes tout en s’arrêtant à La Bastide, Genholac et Alès. Au fur et à mesure de la descente, vous verrez le paysage changer, les résineux laisseront la place aux feuillus et à une végétation plus méridionale, nous approchons de Nîmes, la Romaine, il est presque 18h.

Le 5 octobre, second jour de votre voyage, vous partirez à la découverte de Nîmes et de son patrimoine Gallo Romain accompagné par un guide conférencier.

Aux alentours de 13h, notre train composé d’une locomotive diesel et d’une Rame Réversible Régionale de 1986 vous attendra en gare de Nîmes pour le retour en Auvergne mais l’aventure n’est pas terminée !

De larges baies vitrées vous permettront d’admirer le paysage pendant le trajet jusqu’à Langogne où nous profiterons d’un arrêt de 2h (15h30 à 17h30) pour vous faire découvrir cette citée Millénaire et son patrimoine tel que la filature des Calquières…

Notre train continuera ensuite son chemin (de fer !) à travers les Gorges de l’Allier et vous redéposera là où vous êtes monté la veille. L’arrivée peu avant 21h à Clermont-Ferrand marquera la fin d’un beau week-end Cévenol.

Sur réservation. Proposé par l’Association Train à Vapeur d’Auvergne de la 141R420 . .

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 7 83 22 42 58 contact@trainvapeur-auvergne.com

English :

Ladies and gentlemen, take a seat aboard the Cévenol Express and discover the magic of the Cévennes line from Clermont-Fd to Nîmes on board a train pulled by the steam locomotive 140 C 27, which you can admire at Langogne station on Saturday October 4 from 12 noon to 2pm.

Reservations required. Offered by the 141R420 Auvergne Steam Train Association.

German :

Meine Damen und Herren, Sie werden an Bord des Cévenol Express Platz nehmen, der Sie den Zauber der Cevennenlinie von Clermont-Fd nach Nîmes entdecken lässt. Der Zug wird von der Dampflokomotive 140 C 27 gezogen, die Sie am Samstag, den 4. Oktober von 12 bis 14 Uhr im Bahnhof von Langogne bewundern können.

Eine Reservierung ist erforderlich. Angeboten von der Association Train à Vapeur d’Auvergne der 141R420 .

Italiano :

Signore e signori, accomodatevi a bordo del Cévenol Express e scoprite la magia della linea delle Cévennes da Clermont-Fd a Nîmes a bordo di un treno trainato dalla locomotiva a vapore 140 C 27, che potrete ammirare presso la stazione di Langogne sabato 4 ottobre dalle 12.00 alle 14.00.

È necessaria la prenotazione. Offerto dall’Associazione Treni a Vapore dell’Alvernia 141R420.

Espanol :

Señoras y señores, tomen asiento a bordo del Cévenol Express y descubran la magia de la línea de las Cevenas de Clermont-Fd a Nîmes a bordo de un tren tirado por la locomotora de vapor 140 C 27, que podrán admirar en la estación de Langogne el sábado 4 de octubre de 12:00 a 14:00 horas.

Reserva obligatoria. Ofrecido por la Asociación de Trenes de Vapor de Auvernia de la 141R420 .

