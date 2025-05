Le Chai Doléris fête la nature – Chai Doléris Lembeye, 24 mai 2025 11:00, Lembeye.

Pyrénées-Atlantiques

Le Chai Doléris fête la nature Chai Doléris 1 Route d’Escures Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 11:00:00

fin : 2025-05-24 17:00:00

Date(s) :

2025-05-24

C’est à l’heure de l’apéritif que Fabien et les vignerons de Crouseilles vous proposent chaque dernier samedi du mois, des rencontres gastronomiques. L’occasion de déguster la sélection de vins avec les saveurs des produits artisanaux du Vic-Bilh.

Au programme de ce samedi gourmand la Fête de la Nature

– La Folie des Grandeurs, avec À Cheval, vous attend pour une balade à cheval à la découverte du « Chemin de ligne », ancienne ligne de tram reliant Lembeye à Pau.

– Pour une pause fraîche et gourmande, ne manquez pas le producteur Lait Pots d’Vaches et leurs glaces artisanales.

– Avis aux passionnés de jardinage un Troc aux Plantes prendra place sur le parvis du chai.

– Afin de conserver un site aussi accueillant que possible, un chantier solidaire s’organisera sur place pour en sublimer les espaces extérieurs.

– Vous pourrez également profiter de la restauration sur place, de dégustations et de visites des galeries.

Chai Doléris 1 Route d’Escures

Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 20 79 chaidoleris@crouseilles.fr

English :

Every last Saturday of the month, Fabien and the winegrowers of Crouseilles invite you to join them for a gastronomic aperitif. An opportunity to taste a selection of wines and the flavours of artisanal products from the Vic-Bilh region.

On the program for this gourmet Saturday: Fête de la Nature?

– La Folie des Grandeurs, with À Cheval, awaits you for a horseback ride to discover the « Chemin de ligne », the old streetcar line linking Lembeye to Pau.

– For a cool, gourmet break, don’t miss Lait Pots d’Vaches and their artisanal ice creams.

– And if you’re a keen gardener, there’ll be a Troc aux Plantes in front of the chai.

– To keep the site as welcoming as possible, a solidarity workcamp will be organized on site to enhance the outdoor spaces.

– You can also enjoy on-site catering, tastings and gallery tours.

German :

Zur Aperitifzeit bieten Ihnen Fabien und die Winzer von Crouseilles jeden letzten Samstag im Monat gastronomische Begegnungen an. Eine Gelegenheit, die Auswahl an Weinen mit den Aromen der handwerklichen Produkte aus dem Vic-Bilh zu verkosten.

Auf dem Programm dieses Feinschmecker-Samstags stehen: das Fest der Natur?

– La Folie des Grandeurs » mit À Cheval erwartet Sie zu einem Ausritt, bei dem Sie den « Chemin de ligne », die ehemalige Straßenbahnlinie, die Lembeye mit Pau verbindet, entdecken.

– Für eine kühle und leckere Pause sollten Sie sich den Hersteller Lait Pots d’Vaches und sein handgemachtes Eis nicht entgehen lassen.

– Gartenliebhaber aufgepasst: Auf dem Vorplatz des Weinkellers findet ein Pflanzenbasar statt.

– Um den Ort so einladend wie möglich zu gestalten, wird vor Ort ein solidarischer Arbeitseinsatz organisiert, um die Außenanlagen zu verschönern.

– Es gibt auch ein Restaurant, Verkostungen und Besichtigungen der Galerien.

Italiano :

Ogni ultimo sabato del mese, Fabien e i viticoltori di Crouseilles vi invitano a gustare un aperitivo e un pasto gastronomico. È l’occasione perfetta per degustare una selezione di vini con i sapori dei prodotti artigianali della regione di Vic-Bilh.

In programma per questo sabato gastronomico: la Fête de la Nature ?

– La Folie des Grandeurs, con À Cheval, vi aspetta per una passeggiata a cavallo alla scoperta dello « Chemin de ligne », l’antica linea del tram che collega Lembeye a Pau.

– Per una pausa fresca e golosa, non perdete il Lait Pots d’Vaches e i suoi gelati artigianali.

– E se siete appassionati di giardinaggio, di fronte alla cantina ci sarà una fiera delle piante.

– Per far sì che il sito rimanga il più accogliente possibile, sarà organizzato un progetto di solidarietà sul posto per abbellire gli spazi esterni.

– È inoltre possibile usufruire di catering in loco, degustazioni e visite alle gallerie.

Espanol :

Cada último sábado de mes, Fabien y los viticultores de Crouseilles le invitan a disfrutar de un aperitivo y una comida gastronómica. Es la ocasión perfecta para degustar una selección de vinos con los sabores de los productos artesanales de la región de Vic-Bilh.

En el programa de este sábado gastronómico: la Fiesta de la Naturaleza ?

– La Folie des Grandeurs, con À Cheval, le espera para dar un paseo a caballo y descubrir el « Chemin de ligne », la antigua línea de tranvía que unía Lembeye con Pau.

– Para una pausa refrescante y gastronómica, no se pierda Lait Pots d’Vaches y sus helados caseros.

– Y si es aficionado a la jardinería, habrá una Feria de Plantas frente a la bodega.

– Para que el lugar siga siendo lo más acogedor posible, se organizará un proyecto solidario in situ para arreglar las zonas exteriores.

– También podrá disfrutar de catering in situ, degustaciones y visitas a las galerías.

