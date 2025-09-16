Le Chainon Manquant Laval

Le Chainon Manquant

Laval Mayenne

Début : 2025-09-16

fin : 2025-09-21

2025-09-16

34ème édition pour le Festival pluridisciplinaire Le Chainon Manquant !

Le Chainon Manquant est le plus important festival pluridisciplinaire en France qui se déroule à la fois à Laval et à Changé.

Préparez-vous à plonger dans un monde foisonnant où l’émergence artistique et la découverte se rejoignent pour créer une expérience unique.

Du 16 au 21 septembre, à Laval et Changé, 74 spectacles pour 124 représentations seront présentés à l’occasion de la 34e édition du festival Le Chainon Manquant. Découvrez le programme détaillé ci joint !

INFOS PRATIQUES

· Lieux Laval, Changé

· Date du 16 au 21 Septembre 2025

· Programmation en PDF et sur le site www.lechainon.fr

· Point de vente Office de Tourisme de Laval 84 Avenue Robert Buron, 53000 Laval 02 43 49 45 26 ou billetterie@laval-tourisme.com .

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

English :

34th edition of the multidisciplinary Festival Le Chainon Manquant!

German :

34. Ausgabe für das multidisziplinäre Festival Le Chainon Manquant!

Italiano :

34a edizione del festival multidisciplinare Le Chainon Manquant!

Espanol :

¡34ª edición del festival multidisciplinar Le Chainon Manquant!

