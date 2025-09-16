Le Chainon Manquant Laval
Le Chainon Manquant
Laval Mayenne
Début : 2025-09-16
fin : 2025-09-21
2025-09-16
34ème édition pour le Festival pluridisciplinaire Le Chainon Manquant !
Le Chainon Manquant est le plus important festival pluridisciplinaire en France qui se déroule à la fois à Laval et à Changé.
Préparez-vous à plonger dans un monde foisonnant où l’émergence artistique et la découverte se rejoignent pour créer une expérience unique.
Du 16 au 21 septembre, à Laval et Changé, 74 spectacles pour 124 représentations seront présentés à l’occasion de la 34e édition du festival Le Chainon Manquant. Découvrez le programme détaillé ci joint !
INFOS PRATIQUES
· Lieux Laval, Changé
· Date du 16 au 21 Septembre 2025
· Programmation en PDF et sur le site www.lechainon.fr
· Point de vente Office de Tourisme de Laval 84 Avenue Robert Buron, 53000 Laval 02 43 49 45 26 ou billetterie@laval-tourisme.com .
Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
English :
34th edition of the multidisciplinary Festival Le Chainon Manquant!
German :
34. Ausgabe für das multidisziplinäre Festival Le Chainon Manquant!
Italiano :
34a edizione del festival multidisciplinare Le Chainon Manquant!
Espanol :
¡34ª edición del festival multidisciplinar Le Chainon Manquant!
