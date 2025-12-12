LE CHALET DE LA TENTATION – COMEDIE DE LA ROSERAIE Toulouse

LE CHALET DE LA TENTATION Début : 2026-01-02 à 21:00. Tarif : – euros.

Quand Strass et paillettes se transforment en stress et raclette. La notoriété de la comédienne Manon Cotillon, vedette du film « Les Zombies font du ski » est en chute libre suite à la diffusion de sa sextape. Alors qu’elle est venue participer au FIFDC, le Festival International du Film Discount de Courchevel, elle est invitée à une randonnée sensée l’aider à se ressourcer. Une violente tempête oblige la star de cinéma à se réfugier dans le chalet de Michel, un bon vivant solitaire, qui n’a aucune idée de qui est cette tornade brune. De leur mode de vie à leur vision du bonheur, tout semble les opposer, mais peut-on vraiment se fier aux apparences ? Entre tentation et séduction, difficile de ne pas succomber à la trahison.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE DE LA ROSERAIE 156 BIS AVENUE DE LAVAUR 31500 Toulouse 31