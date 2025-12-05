LE CHALET DE LA TENTATION – COMEDIE TRIOMPHE St Etienne

LE CHALET DE LA TENTATION Début : 2025-12-05 à 21:00. Tarif : – euros.

Quand Strass et paillettes se transforment en stress et raclette.La notoriété de la comédienne Manon Cotillon, vedette du film “Les Zombies font du ski” est en chute libre suite à la diffusion de sa sextape. Alors qu’elle est venue participer au FIFDC, le Festival International du Film Discount de Courchevel, elle est invitée à une randonnée sensée l’aider à se ressourcer. Une violente tempête oblige la star de cinéma à se réfugier dans le chalet de Michel, un bon vivant solitaire, qui n’a aucune idée de qui est cette tornade brune.De leur mode de vie à leur vision du bonheur, tout semble les opposer, mais peut-on vraiment se fier aux apparences ?Entre tentation et séduction, difficile de ne pas succomber à la trahison. Auteur : Adrien Benech, Marc DuranteauArtistes : Dorothée Picard, Jean-Marc Landes

COMEDIE TRIOMPHE 4 SQUARE VIOLETTE 42100 St Etienne 42