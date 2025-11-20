Le chalet de la tentation La Comédie de Metz Metz

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle

Quand Strass et paillettes se transforment en stress et raclette. La notoriété de la comédienne Manon Cotillon, vedette du film Les Zombies font du ski est en chute libre suite à la diffusion de sa sextape. Alors qu’elle est venue participer au FIFDC, le Festival International du Film Discount de Courchevel, elle est invitée à une randonnée sensée l’aider à se ressourcer.Une violente tempête oblige la star de cinéma à se réfugier dans le chalet de Michel, un bon vivant solitaire, qui n’a aucune idée de qui est cette tornade brune. De leur mode de vie à leur vision du bonheur, tout semble les opposer, mais peut-on vraiment se fier aux apparences ?Entre tentation et séduction, difficile de ne pas succomber à la trahison.Auteurs Adrien Benech et Marc DuranteauTout public

English :

When glitz and glamour turn into stress and raclette The fame of actress Manon Cotillon, star of the film Les Zombies font du ski , is in free fall following the release of her sex tape. A violent storm forces the film star to take refuge in the chalet of Michel, a solitary bon vivant who has no idea who this brunette tornado is. From their lifestyles to their vision of happiness, everything seems to oppose them, but can we really trust appearances? Between temptation and seduction, it’s hard not to succumb to betrayal.Authors: Adrien Benech and Marc Duranteau

German :

Wenn Strass und Glitzer sich in Stress und Raclette verwandeln Der Bekanntheitsgrad der Schauspielerin Manon Cotillon, Star des Films Zombies fahren Ski , ist nach der Veröffentlichung ihres Sextapes im freien Fall. Als sie am FIFDC, dem Internationalen Festival des Discount-Films in Courchevel, teilnimmt, wird sie zu einer Wanderung eingeladen, die ihr helfen soll, neue Energie zu tanken. Ein heftiger Sturm zwingt den Filmstar, in der Hütte von Michel Zuflucht zu suchen, einem einsamen Lebemann, der keine Ahnung hat, wer dieser braune Tornado ist. Von ihrem Lebensstil bis hin zu ihrer Vorstellung von Glück scheint alles zwischen ihnen zu stehen, aber kann man dem Schein wirklich trauen? Zwischen Versuchung und Verführung ist es schwer, dem Verrat nicht zu erliegen.Autoren: Adrien Benech und Marc Duranteau

Italiano :

Quando lo sfarzo e il glamour si trasformano in stress e raclette La fama dell’attrice Manon Cotillon, protagonista del film Les Zombies font du ski (Gli zombie sugli sci) è in caduta libera dopo la pubblicazione del suo sex tape. Una violenta tempesta costringe la star del cinema a rifugiarsi nello chalet di Michel, un solitario bon vivant che non ha idea di chi sia questa bruna tornado. Dai loro stili di vita alla loro visione della felicità, tutto sembra opporsi, ma possiamo davvero fidarci delle apparenze? Tra tentazioni e seduzioni, è difficile non soccombere al tradimento.Autori: Adrien Benech e Marc Duranteau

Espanol :

Cuando la ostentación y el glamour se convierten en estrés y raclette La fama de la actriz Manon Cotillon, protagonista de la película Les Zombies font du ski (Los zombis esquían) está en caída libre tras la publicación de su vídeo sexual. Una violenta tormenta obliga a la estrella de cine a refugiarse en el chalet de Michel, un solitario bon vivant que no tiene ni idea de quién es esta morena tornado. Desde su estilo de vida hasta su visión de la felicidad, todo parece oponérseles, pero ¿podemos fiarnos realmente de las apariencias? Entre tentación y seducción, es difícil no sucumbir a la traición.Autores: Adrien Benech y Marc Duranteau

