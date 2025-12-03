Le Chalet des Associations pour un Noël solidaire Place de la République Paimpol

Le Chalet des Associations pour un Noël solidaire

Début : 2025-12-03 10:00:00

fin : 2025-12-21 19:00:00

2025-12-03

La Ville de Paimpol soutient les associations en les accueillant comme chaque année dans le chalet de Noël des associations. Moment d’écoute, de partage et de découverte des associations. Les associations vous proposent une sélection de cadeaux pour fêter Noël et vous faire plaisir tout en soutenant leurs actions bijoux, décorations de Noël, artisanat, produits à l’effigie des grandes causes… Elles ont besoin de vous ! Le chalet est fermé les 4, 10 et 11 décembre. .

Place de la République Le Chalet des Associations Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 31 70

