Le chalet du rêve Chailly-en-Gâtinais

Le chalet du rêve
11 Rue de la Pâture aux Boeufs Chailly-en-Gâtinais Loiret
Début : 2025-12-05 17:30:00
fin : 2026-01-03 19:30:00
2025-12-05
Le Chalet du rêve ouvert pour le plaisir des yeux, venez vous dépayser, au cœur de la banquise, tout en découvrant d’anciens métiers dans un village de santons, fait main. Présence du Père Noël les 13&14 puis les 20&21 décembre. Interdit aux chiens. .
11 Rue de la Pâture aux Boeufs Chailly-en-Gâtinais 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 81 42 ot.lorris@comcomcfg.fr
The Dream Chalet
