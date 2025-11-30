Le Chalet fait son marché de Noël Le Chalet Salies-de-Béarn

Le Chalet fait son marché de Noël

Le Chalet Boulevard Saint-Guily Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Le Chalet organise son marché de Noël sur sa terrasse ! Il y en aura pour tous les goûts, 100% Béarn. 12 participants vous proposeront leur savoir-faire du potier en passant par le tisserand, vannier, apiculteur etc… Tous auront à cœur de vous conseiller leur production de qualité 100% local. Tout est prévu, des produits du terroir à découvrir et à grignoter foie gras, dégustation d’huîtres, miel, vin chaud… On n’oublie pas les enfants qui profiteront de la structure gonflable. A ne rater sous aucun prétexte ! .

Le Chalet Boulevard Saint-Guily Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 10 24 46

English : Le Chalet fait son marché de Noël

German : Le Chalet fait son marché de Noël

Italiano :

Espanol : Le Chalet fait son marché de Noël

L’événement Le Chalet fait son marché de Noël Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Béarn des Gaves