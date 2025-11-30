Le Chalet fait son marché de Noël Le Chalet Salies-de-Béarn
Le Chalet Boulevard Saint-Guily Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Le Chalet organise son marché de Noël sur sa terrasse ! Il y en aura pour tous les goûts, 100% Béarn. 12 participants vous proposeront leur savoir-faire du potier en passant par le tisserand, vannier, apiculteur etc… Tous auront à cœur de vous conseiller leur production de qualité 100% local. Tout est prévu, des produits du terroir à découvrir et à grignoter foie gras, dégustation d’huîtres, miel, vin chaud… On n’oublie pas les enfants qui profiteront de la structure gonflable. A ne rater sous aucun prétexte ! .
+33 6 24 10 24 46
