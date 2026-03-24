Le Challenge de printemps revient au stade Firmin-Daudou Stade Firmin-Daudou Trélissac

Le Challenge de printemps revient au stade Firmin-Daudou

Stade Firmin-Daudou Avenue de l’Automobile Trélissac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

L’Élan Sportif Trélissac organisera le Challenge de printemps le dimanche 29 mars 2026, à partir de 11 heures, au stade Firmin-Daudou à Trélissac.

Plusieurs temps forts rythmeront cette journée sportive, avec notamment le 100 mètres à 13 h 15 et le saut en hauteur à 14 heures.

Une grande tombola sera également proposée, avec plus de 30 lots à gagner. Le tirage est prévu le 29 mars 2026.

Le public est invité à venir assister à cette manifestation organisée par le club trélissacois.

Contact

Élan Sportif Trélissac

Benoist Guillet 06 25 74 61 32

elan-sportif-de-trelissac@orange.fr .

Stade Firmin-Daudou Avenue de l’Automobile Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 74 61 32 elan-sportif-de-trelissac@orange.fr

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English : Le Challenge de printemps revient au stade Firmin-Daudou

L’événement Le Challenge de printemps revient au stade Firmin-Daudou Trélissac a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux