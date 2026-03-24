Le Challenge de printemps revient au stade Firmin-Daudou Stade Firmin-Daudou Trélissac
Le Challenge de printemps revient au stade Firmin-Daudou Stade Firmin-Daudou Trélissac dimanche 29 mars 2026.
Le Challenge de printemps revient au stade Firmin-Daudou
Stade Firmin-Daudou Avenue de l’Automobile Trélissac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
L’Élan Sportif Trélissac organisera le Challenge de printemps le dimanche 29 mars 2026, à partir de 11 heures, au stade Firmin-Daudou à Trélissac.
Plusieurs temps forts rythmeront cette journée sportive, avec notamment le 100 mètres à 13 h 15 et le saut en hauteur à 14 heures.
Une grande tombola sera également proposée, avec plus de 30 lots à gagner. Le tirage est prévu le 29 mars 2026.
Le public est invité à venir assister à cette manifestation organisée par le club trélissacois.
Contact
Élan Sportif Trélissac
Benoist Guillet 06 25 74 61 32
elan-sportif-de-trelissac@orange.fr .
Stade Firmin-Daudou Avenue de l’Automobile Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 74 61 32 elan-sportif-de-trelissac@orange.fr
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English : Le Challenge de printemps revient au stade Firmin-Daudou
L’événement Le Challenge de printemps revient au stade Firmin-Daudou Trélissac a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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