Le challenge des associations

différents sites de la commune Saint-Morillon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez vous amuser avec nous et peut-être découvrir des associations et des endroits de Saint-Morillon que vous ne connaissez pas !

Ce grand jeu s’adresse à tous, de Saint-Morillon ou d’ailleurs famille, amis, couples, jeunes, moins jeunes…

Vous irez à pied ou à vélo à la recherche d’une quinzaine de petits défis ou jeux disséminés dans le village. Chaque jeu ou défi est concocté par une des 16 associations organisatrices. Il y en aura pour tous les goûts des petits exercices physiques, quizz, jeux d’adresse, questionnaires d’observation, petites épreuves intellectuelles …

Par équipes de 2 à 6 personnes, munis du passeport et de la carte qui vous seront remis, vous essaierez de capitaliser le plus de points possibles sur les défis proposés.

Si vous êtes seul, vous pouvez venir et trouver sur place une équipe.

Buvette et gâteaux sur place.

Rendez-vous salle du presbytère. .

différents sites de la commune Saint-Morillon 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 38 14 70 accueil@saint-morillon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le challenge des associations

L’événement Le challenge des associations Saint-Morillon a été mis à jour le 2026-03-09 par Sud Bordeaux Tourisme