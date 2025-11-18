Le Champ des Saveurs Le Champ des Saveurs Férolles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00
Fin : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00
Fort de 10 ans d’expérience en maraîchage biologique, ma passion pour la terre et la cuisine m’ont conduit à créer le Champ des Saveurs, il y a maintenant 3 ans sur la commune de Férolles. C’est ici que je cultive des légumes en agriculture biologique et que je les transforme, moi-même, au sein d’une conserverie bio.
J’ai actuellement une gamme variée de bocaux apéritifs bio et locaux offrant une variété unique de couleurs et de saveurs, dans laquelle le légume est mis à l’honneur.
Tout mes produits sont stérilisés (à l’autoclave) et peuvent ainsi être conservés longuement (2 ans) à température ambiante avant d’être consommés.
Issus de recettes simples, saines et gourmandes, ils seront les petits bocaux idéaux à offrir, à partager et à déguster lors de vos apéritifs.
Je serai ravi de vous accueillir lors de marchés de producteurs ou à ma boutique pour vous les faire découvrir.
Le Champ des Saveurs 20, Route de Tigy, 45150 FEROLLES Férolles 45150 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/LeChampDesSaveurs »}]
Événement des offres des artisans et producteurs pour les fêtes de fin d’année