Le Champ des Saveurs Le Champ des Saveurs Férolles

Le Champ des Saveurs Jeudi 11 décembre, 12h00 Le Champ des Saveurs Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Fin : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Fort de 10 ans d’expérience en maraîchage biologique, ma passion pour la terre et la cuisine m’ont conduit à créer le Champ des Saveurs, il y a maintenant 3 ans sur la commune de Férolles. C’est ici que je cultive des légumes en agriculture biologique et que je les transforme, moi-même, au sein d’une conserverie bio.

J’ai actuellement une gamme variée de bocaux apéritifs bio et locaux offrant une variété unique de couleurs et de saveurs, dans laquelle le légume est mis à l’honneur.

Tout mes produits sont stérilisés (à l’autoclave) et peuvent ainsi être conservés longuement (2 ans) à température ambiante avant d’être consommés.

Issus de recettes simples, saines et gourmandes, ils seront les petits bocaux idéaux à offrir, à partager et à déguster lors de vos apéritifs.

Je serai ravi de vous accueillir lors de marchés de producteurs ou à ma boutique pour vous les faire découvrir.

Le Champ des Saveurs 20, Route de Tigy, 45150 FEROLLES Férolles 45150 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/LeChampDesSaveurs »}]

Événement des offres des artisans et producteurs pour les fêtes de fin d’année