Le Champagne : un modèle unique de filière, de gouvernance et de création de valeur HEC Alumni Paris

Jeudi 19 février 2026, à 18H45 à 20h15

HEC Alumni | 9, avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris

Événement hybride avec participation via Zoom

Le Club Luxe & Création a le plaisir de vous convier à une conférence exceptionnelle consacrée au Champagne.

À cette occasion, nous aurons l’honneur d’accueillir Charles Goemaere, Directeur Général du Comité Champagne (anciennement CIVC), pour un échange privilégié autour de ce qui fait la singularité profonde du Champagne : une filière rare, fortement encadrée, où coexistent et coopèrent une pluralité d’acteurs (vignerons et maisons) autour d’une vision partagée de la valeur, de la protection de l’origine et de la durabilité du modèle.

Au-delà de son aura internationale, le Champagne constitue un véritable cas d’école pour de nombreuses industries :

Une organisation collective capable d’aligner des intérêts parfois divergents ;

Un cadre institutionnel structurant au service de la qualité et de la réputation ;

Une capacité à préparer l’avenir (enjeux environnementaux, transmission, adaptation aux nouveaux usages) sans renoncer à l’excellence ni à l’identité ;

Et un modèle inspirant pour d’autres filières confrontées à des enjeux de création de valeur durable, de protection du savoir-faire et de régulation.

L’échange prendra la forme d’une interview et sera suivi d’un temps de questions et d’échanges avec l’audience.

L’événement se prolongera par un cocktail, offrant un moment privilégié d’échanges informels entre participants et sera accompagné de la dégustation de deux champagnes, sélectionnés pour illustrer la diversité et la richesse du terroir.

Cette conférence s’inscrit en amont du week-end HEC Alumni Luxe & Création en Champagne, prévu courant avril 2026 et vise à offrir à l’ensemble de notre communauté, au-delà des participants au voyage, une clé de lecture stratégique, systémique et prospective de ce patrimoine vivant.

Nous espérons vous retrouver nombreux pour ce moment de réflexion et d’inspiration autour d’un modèle d’exception à la fois patrimonial, économique et profondément contemporain.

Cordialement,

Coralie de Fontenay – Présidente du Club Luxe & Création

Alain Caradeuc – Président du Hub Luxe & Beauté

Gautier Pigasse – Membre du Bureau du Club Luxe & Création

Marion Couvreur – Membre du Bureau du Club Luxe & Création

