Le Championnat Paris Printemps Piscine Georges-Vallerey PARIS

Programme

L’ouverture pour les spectateurs est de 7h30 à à 19h.

Attention néanmoins, la piscine sera fermée au public pour nager.

Le samedi 11 et dimanche 12 avril, le championnat Paris Printemps reprends ses droits à la piscine Georges Vallerey.

Le dimanche 12 avril 2026

de 07h30 à 19h00

Le samedi 11 avril 2026

de 07h30 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T10:30:00+02:00

fin : 2026-04-12T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T07:30:00+02:00_2026-04-11T19:00:00+02:00;2026-04-12T07:30:00+02:00_2026-04-12T19:00:00+02:00

Piscine Georges-Vallerey 148, avenue Gambetta 75020 PARIS



Afficher la carte du lieu Piscine Georges-Vallerey et trouvez le meilleur itinéraire

