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Le Championnat Paris Printemps Piscine Georges-Vallerey PARIS

Le Championnat Paris Printemps Piscine Georges-Vallerey PARIS

Le Championnat Paris Printemps Piscine Georges-Vallerey PARIS samedi 11 avril 2026.

Lieu : Piscine Georges-Vallerey

Adresse : 148, avenue Gambetta

Ville : 75020 PARIS

Département : Paris

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Programme

L’ouverture pour les spectateurs est de 7h30 à à 19h.
Attention néanmoins, la piscine sera fermée au public pour nager.

Le samedi 11 et dimanche 12 avril, le championnat Paris Printemps reprends ses droits à la piscine Georges Vallerey.
Le dimanche 12 avril 2026
de 07h30 à 19h00
Le samedi 11 avril 2026
de 07h30 à 19h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T10:30:00+02:00
fin : 2026-04-12T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T07:30:00+02:00_2026-04-11T19:00:00+02:00;2026-04-12T07:30:00+02:00_2026-04-12T19:00:00+02:00

Piscine Georges-Vallerey 148, avenue Gambetta  75020 PARIS


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