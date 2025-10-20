Le changement climatique dans les montagnes du Jura conférence de l’université ouverte Blois-sur-Seille

Le changement climatique dans les montagnes du Jura conférence de l'université ouverte Blois-sur-Seille jeudi 26 mars 2026.

Salle de la mairie Blois-sur-Seille Jura

Gratuit

Début : 2026-03-26 18:30:00

2026-03-26

Écosystème et société faces à un avenir incertain.

Le réchauffement du climat est le principal problème auquel l’humanité doit faire face au 21ème siècle.

Conférence interdisciplinaire et transfrontalière exemples locaux, confrontations de chercheurs, d’acteurs économiques et politiques et de naturalistes.

Conférence proposée par la Communauté de Communes Bresse Haute Seille dans le cadre du Projet de Territoire .

Salle de la mairie Blois-sur-Seille 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté

