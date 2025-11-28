Le changement climatique Moulins-le-Carbonnel

Le changement climatique

Salle polyvalente, 4 Rue Jean Carbonnet Moulins-le-Carbonnel Sarthe

Le changement climatique est un phénomène clef pour notre devenir collectif. Ses effets ne sont pas non sans conséquence dans notre quotidien. A travers une conférence présentée par le Parc, venez découvrir les projections du climatique à 50 et 75 ans sur les communes de l’ABC et les conséquences que cela aura sur notre quotidien. .

