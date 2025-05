Le Channel – Veules-les-Roses, 20 juin 2025 19:00, Veules-les-Roses.

Seine-Maritime

Le Channel 1 place Mélingue Veules-les-Roses Seine-Maritime

Sur le front de mer à la boutique de la plage, venez découvrir le quatuor avec des reprises pop.

A 19h Gratuit

1 place Mélingue

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie toulainstephane@bbox.fr

English : Le Channel

On the seafront at the beach boutique, come and discover the quartet’s pop covers.

7pm Free

German :

An der Strandpromenade in der Strandboutique können Sie das Quartett mit Pop-Coversongs erleben.

Um 19 Uhr Kostenlos

Italiano :

Sul lungomare, presso la boutique della spiaggia, venite a scoprire le cover pop del quartetto.

Alle 19.00 Gratuito

Espanol :

En el paseo marítimo, en la boutique de la playa, venga a descubrir las versiones pop del cuarteto.

A las 19.00 h Gratis

