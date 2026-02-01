Le chanoine Dutroncy, curé de Saint-Gengoux-le-National Salle d’honneur de l’Hôtel de Ville Saint-Gengoux-le-National

Le chanoine Dutroncy, curé de Saint-Gengoux-le-National

Yann Richard présentera Le chanoine Dutroncy, curé de Saint-Gengoux de 1932 à 1965 un intellectuel en dialogue et souffrance, un croyant de son temps .

Le chanoine Dutroncy (1887-1970) est resté curé pendant 33 ans dans un village alors qu’il correspondait avec d’éminents intellectuels de son temps et qu’il fait preuve dans son journal d’une vie très active, ponctuée de voyages dans toute la France et à l’étranger. Il était en punition parce qu’il ne pensait pas comme tout le monde. S’appuyant sur son journal qu’il vient de publier, Yann Richard, qui a connu le chanoine Dutroncy, fera le portrait d’un homme exceptionnel. Il reviendra également sur les sources qu’il a utilisées et son métier d’historien.

Yann Richard, né à Joncy en 1948, a fait des études de philosophie puis d’islamologie à Lyon, à Tübingen (Allemagne) et à Paris. Après un long séjour en Iran pendant la révolution de 1979, il est devenu chercheur au CNRS puis professeur à la Sorbonne nouvelle où il a publié des articles et livres de sociologie religieuse. Il a notamment publié les écrits

intimes de François d’Espiney (1916-1935, enterré à Joncy) sous le titre Un arc vivant. Après des publications concernant surtout l’histoire de l’Iran moderne, il a publié en 2025 Fulgurances, traduction et commentaire d’un traité mystique persan du XIIe siècle sur l’amour. .

