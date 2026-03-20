Le Chant de la Cloche Église Saint-Martin de Pau Pau
Le Chant de la Cloche Église Saint-Martin de Pau Pau jeudi 23 avril 2026.
Le Chant de la Cloche
Église Saint-Martin de Pau Rue Henri IV Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
La Universitätsmusik Göttingen (Allemagne) présente l’oratorio de Max Bruch Das Lied von der Glocke , inspiré du célèbre poème de Friedrich Schiller. L’œuvre associe chœur, solistes et orchestre dans une réflexion musicale sur la vie humaine. Elle sera interprétée par un chœur de 65 choristes et un orchestre de 50 musiciens, étudiants de l’université Georg-August de Göttingen, en collaboration avec l’Orchestre de l’Université de Pau.
Ce concert s’inscrit dans un projet de coopération franco-allemande mené avec la Ville de Pau, l’Institut Heinrich Mann et l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, dans le cadre du jumelage entre Göttingen et Pau.
Solistes
Soprano: Lavinia Dames
Alto: Johanna Krödel
Ténor: Andreas Post
Basse: Daniel Ochoa
Direction: Antonius Adamske
Soutien: Institut Heinrich Mann, Villes de Göttingen et de Pau, DAAD, BMFTR, Fonds citoyen franco-allemand .
Église Saint-Martin de Pau Rue Henri IV Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 contact@instituthmann.org
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English : Le Chant de la Cloche
L’événement Le Chant de la Cloche Pau a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Pau