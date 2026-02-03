Le chant de la louve Yzeurespace Yzeure
Le chant de la louve Yzeurespace Yzeure vendredi 27 mars 2026.
Le chant de la louve
Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier
Début : 2026-03-27 19:00:00
fin : 2026-03-27
2026-03-27
Musical et immersif, Le chant de la louve est un spectacle pour les 3-6 ans, portée par la magnétique comédienne Juliette Malfray.
Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 80 billetterie.culture@ville-yzeure.com
English :
Musical and immersive, Le chant de la louve is a show for 3-6 year-olds, performed by magnetic actress Juliette Malfray.
