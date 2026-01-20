Le chant de la Terre à la mine Gabe Gottes Sainte-Marie-aux-Mines
mardi 22 décembre 2026 · Sainte-Marie-aux-Mines
Informations pratiques
Sainte-Marie-aux-Mines
Le chant de la Terre à la mine Gabe Gottes
5 Rue Kroeber Imlin Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-12-22 14:00:00
fin : 2026-12-22 15:30:00
Date(s) :
2026-12-22 2026-12-28 2026-12-30
À la mine Gabe Gottes, explorez l’histoire des mineurs et laissez vos sens s’éveiller entre légendes et réalité. Une visite immersive et conviviale pour devenir gardien de la mémoire de la montagne.
À partir de 4 ans, visite facile
Entre légende et réalité, la mine résonne encore des tintements des outils et des chants des mineurs.
Venez voyager dans l’entremonde, et laissez s’exprimer vos 5 sens !
Devenez les élus qui sauront perpétuer la mémoire de la montagne, la vie passée des mineurs d’ici et d’ailleurs ! .
5 Rue Kroeber Imlin Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 62 11 contact@asepam.org
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English :
At the Gabe Gottes mine, explore the history of the miners and let your senses awaken between legend and reality. An immersive and convivial visit to become the guardian of the mountain?s memory.
L’événement Le chant de la Terre à la mine Gabe Gottes Sainte-Marie-aux-Mines a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme du Val d’Argent
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