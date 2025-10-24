Le chant de la Terre Camors

Le chant de la Terre Camors vendredi 24 octobre 2025.

Le chant de la Terre

Salle du Conseil de la mairie Camors Morbihan

Début : 2025-10-24 20:00:00

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Conférence sur l’Arménie par Daniel Chérel .

Salle du Conseil de la mairie Camors 56330 Morbihan Bretagne +33 6 74 71 50 61

