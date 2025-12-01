Le chant de la Terre Concert de Noël Camors

Le chant de la Terre Concert de Noël Camors dimanche 14 décembre 2025.

Le chant de la Terre Concert de Noël

Salle du Petit Bois de Camors Camors Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 17:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Récital chant et piano .

Salle du Petit Bois de Camors Camors 56330 Morbihan Bretagne +33 6 74 71 50 61

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le chant de la Terre Concert de Noël Camors a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon