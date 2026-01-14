Le chant de la Terre Concert d’hiver Camors
Salle du Petit Bois de Camors Camors Morbihan
Début : 2026-02-01 17:30:00
fin : 2026-02-01
2026-02-01
Trio cordes et piano
Jean ESTOURNET, violon
Anne ROTURIER, violoncelle
Shiho NARUSHIMA, piano
Oeuvres de Dvorak et Ravel
Inscription recommandée .
Salle du Petit Bois de Camors Camors 56330 Morbihan Bretagne +33 6 74 71 50 61
