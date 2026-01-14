Le chant de la Terre Concert d’hiver Camors

Le chant de la Terre Concert d’hiver

Salle du Petit Bois de Camors Camors Morbihan

Début : 2026-02-01 17:30:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Trio cordes et piano

Jean ESTOURNET, violon

Anne ROTURIER, violoncelle

Shiho NARUSHIMA, piano

Oeuvres de Dvorak et Ravel

Inscription recommandée .

Salle du Petit Bois de Camors Camors 56330 Morbihan Bretagne +33 6 74 71 50 61

English : Le chant de la Terre Concert d’hiver

