Le chant de l’eau Musée Bargoin Clermont-Ferrand

Nombre de places limité, Sur réservation

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Les étudiants du Cercle du Panache vous proposent une balade contée imaginaire au musée autour du Sanctuaire de la Source des Roches et de la statue du cavalier à l’Anguipède. L’occasion de découvrir le musée tout en douceur…

Musée Bargoin 45 rue Ballainvilliers, 63000 Clermont-Ferrand, France Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 33443762550 https://www.clermontmetropole.eu/bouger-se-divertir/le-dynamisme-culturel/les-musees-de-clermont-auvergne-metropole/musee-bargoin [{« type »: « email », « value »: « accueil.museebargoin@clermontmetropole.eu »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 43 76 25 50 »}] En 2025, le musée Bargoin entame un vaste chantier des collections préalable à leur déménagement vers le nouveau centre de conservation des musées métropolitains (actuellement en construction). S’en suivra une période de grands travaux jusqu’à la réouverture d’un nouveau musée Bargoin, métamorphosé en musée d’archéologie et d’histoire du territoire. La salle consacrée au Sanctuaire de la Source des Roches reste accessible au public, avec des horaires aménagés. Du mardi au jeudi, de 9h à 17h, pour les groupes, sur réservation exclusivement. Du vendredi au dimanche, de 11h à 18h, pour toutes et tous !

© Le Cercle du Panache