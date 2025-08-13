Le chant des baleines stellaires Manoir de Laroque Delprat Autoire

Mercredi 13 août, 18h00 10€

Un concert pour vibrer à l’unisson du chant des baleines

Donné entre autres à la Cathédrale de Genève (Suisse), au Théâtre Garonne (Toulouse), ce concert est un hommage aux baleines, ces créatures majestueuses, gardiennes de notre monde.

le chant des baleines stellaires est un concert solo nyckelharpa (vièle à archet suédoise), contrebasse et live looping; une plongée bleue dans les profondeurs de l’Univers.

Dans cette musique, Ingrid Obled utilise instruments traditionnels et outils numériques de manière parfois conventionnelle, parfois détournée pour amener d’autres sons venus d’un ailleurs.

Elle crée avec ses instruments des chants de baleines qui s’entremêlent à son art musical.

Bien plus qu’un simple concert, Ingrid Obled nous fait vivre une expérience hors du temps.

Tarif : 10€

Durée : env. 1h30

Adresse : Manoir de Laroque Delprat 46400 Autoire

RÉSERVATION par Mail, SMS ou APPEL au : 06 42 89 38 47

0642893847

Manoir de Laroque Delprat 7 Impasse De La Roque Del Prat, 46400 AUTOIRE Autoire 46400 Lot