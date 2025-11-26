Le Chant des forêts Cameo Saint Sébastien Nancy

Le Chant des forêts Mercredi 26 novembre, 20h30 Cameo Saint Sébastien Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-26T20:30:00 – 2025-11-26T22:03:00

Fin : 2025-11-26T20:30:00 – 2025-11-26T22:03:00

En présence de Vincent Munier

Cameo Saint Sébastien 6, rue Leopold-Lallement, Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1140#showmovie?id=TM08V »}]

Avant-première – Un homme marche, sac au dos, bâton à la main, veste lourde et chaude sur les épaules, vers les profondeurs d’une vieille forêt moussue. Ni le vent, ni la brume, ni même la neige ne… Cameo Saint Sébastien Le Chant des forêts