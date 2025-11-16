Le Chant des forêts Cinés Palace Épinal

Le Chant des forêts Dimanche 16 novembre, 16h15 Cinés Palace Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-16T16:15:00+01:00 – 2025-11-16T17:48:00+01:00

Fin : 2025-11-16T16:15:00+01:00 – 2025-11-16T17:48:00+01:00

Cinés Palace 50 rue Saint-Michel, Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0329#showmovie?id=TM08V »}]

En présence v.munier – Un homme marche, sac au dos, bâton à la main, veste lourde et chaude sur les épaules, vers les profondeurs d’une vieille forêt moussue. Ni le vent, ni la brume, ni même la ne… Cinés Palace Le Chant des forêts